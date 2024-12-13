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MLB／分手不出惡言 索托：洋基已經盡力了
大都會隊今天正式為索托（Juan Soto）舉辦加盟記者會，洋基隊爭取失利而有球迷感到失望，不過索托反為前東家解釋，不是他們不夠好，「洋基已經盡了一切努力了。」
索托今天穿上大都會隊22號球衣，在花旗球場現身，雙方簽下15年7.65億美元的破紀錄合約，而洋基隊提出的合約也已經是16年7.6億美元的高標，卻還是留不住這位待了一年的強打者。
「這不是說大都會勝過洋基。」索托今日受訪時表示：「有5支球隊放在檯面上考慮，我不認為這與大都會勝過洋基有關，而是5隊考慮到最後一刻，我們選擇了大都會隊。」
索托也指出，大都會隊以外的4支隊伍，都努力讓自己感到舒服，「最後我們評估了一切，我們觀察球隊們想要的以及未來15年的規劃，最終認為在大都會的機會是最好的。」
大都會老闆科恩（Steve Cohen）也坦言，球隊的目標希望打造王朝，光是看近年的努力就知道，而一次在爭取索托的午餐會上，索托問及大都會隊預期在未來10年能獲得幾次世界大賽冠軍？科恩回答：「2到4冠。」
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