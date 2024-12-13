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MLB／證實洋基隊友0聯繫 索托談與賈吉關係「我們還是朋友」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
賈吉(左)、索托(右)。 美聯社
賈吉(左)、索托(右)。 美聯社

大都會隊今天正式為索托（Juan Soto）舉辦加盟記者會，言論再次戳到洋基球迷神經，他在記者會中證實，成為自由球員後不曾與任何洋基選手聊過。被問到之後是否會與賈吉（Aaron Judge）聯繫？他說：「為何不呢？我們還是朋友，我們之間沒有任何問題。」

索托以15年7.65億美元的破紀錄合約前進大都會，今天正式披上22號球衣，在記者會中言明選擇大都會的原因，「他們告訴我，他們希望打造這支球隊成為王朝。」也提到，「他們向我展示了很多愛，他們會如何讓我在這個環境感到舒服，那也是我一直期待的事情之一。」

索托在記者會上被問到是否與洋基隊友聯繫，親口證實：「我們在季後賽期間聊過，也在季後賽結束的那一天聊過，但在那之後，我沒與任何洋基隊友聊過。」日前賈吉在領取美聯MVP的訪問中也曾提到，並未與索托聯繫，而他的理由是索托需要空間思索自己的決定。

索托的言論讓許多媒體相當訝異，全隊上下那麼多人，竟然沒有任何一人與他聯繫過，洋基球迷則有不解，為何他要在記者會上說出這些事。

索托續被追問之後是否會與賈吉聯繫，而他回應：「當然，為何不呢？我們終究還是朋友，我們之間沒有任何問題，談約在商言商，但我們上季建立的友情還是會一直存在。」

大都會 洋基 索托 賈吉

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