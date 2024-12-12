MLB／想幫日本經典賽2連霸 大谷翔平：努力成為值得被選的人

大谷翔平在2023年世界棒球經典賽上，幫助日本武士隊奪下隊史第3冠，他昨天受訪時再度表態，願意出征2026年經典賽。

2023年經典賽大谷翔平二刀流出擊，在冠軍戰與「神鱒」楚奧特（Mike Trout）上演夢幻對決，用三振幫助日本擊敗美國隊。

大谷不只幫助日本奪冠，還獲選大會MVP，他以打者身分出賽10場，23打數10安打，包含5長打、1轟和8打點，整體攻擊指數（OPS）1.345。投手部分，出賽3場拿下2勝和1救援成功，主投9.2局飆11K，只失1分，防禦率1.86。

大谷翔平今年季中曾表態願意幫日本挑戰經典賽2連霸，昨天受訪時再度被日媒問參賽意願，他回應，「我當然希望能被選上，我會先努力成為一名值得被選中的球員，如果被選上，我一定會參賽，這是我一直以來的目標。不過仍要取決屆時身體狀況，對我來說不管多少次，我都願意參賽。」