MLB／索托不甩洋基續約原因曝光？名嘴：他對賈吉沒好感

索托（Juan Soto）休賽季以15年7.65億美元破紀錄合約加入大都會隊，美國體育名嘴史密斯（Stephen A. Smith）指出，索托離開洋基隊的原因，與賈吉（Aaron Judge）世界大賽低迷表現有關。

史密斯今天在節目上提到，「我聽說索托對賈吉沒有好感，我不知道具體細節，因為我不負責報導這支球隊，但我從多明尼加朋友那聽說的。」

史密斯提出疑問，「如果你是索托，對道奇隊看到貝茲（Mookie Betts）和其他球員的表現，然後再看賈吉競爭最激烈時，表現如此低迷，這會是你想要並肩作戰多年的人嗎？」

賈吉今年世界大賽18打數4安打，有2保送、1轟和3打點，打擊率2成22。他在G5五局上發生要命接球失誤，導致洋基後續單局狂失5分，最終遭到逆轉。史密斯直言，「你需要一個能信任，與你共赴戰場，並在比賽中做應有表現的隊友。」