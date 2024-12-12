MLB／藤浪晉太郎絕不會回日職！經紀人波拉斯爆：多隊有意簽他中繼
日本火球男藤浪晉太郎與大都會隊簽1年335萬美元合約，今年卻整季未登上大聯盟，不過經紀人「吸血鬼」波拉斯（Scott Boras）透露，藤浪沒回日職的打算。
波拉斯日前幫助索托（Juan Soto）談成破紀錄合約，他在冬季會議上否認藤浪回到日職的可能性。藤浪為了重返大聯盟，11月起加入波多黎各冬季聯盟，總共先發5場，防禦率3.45，主投15.2局送出18K，但控球仍非常糟糕，投出15次保送和8次暴投。
波拉斯透露目前多數球隊將藤浪視為中繼投手，「由於有許多球隊對藤浪感興趣，因此未考慮重返日職。」
關於藤浪冬盟擔任先發一事，波拉斯解釋：「這對展示現狀和重新被評估，具有重要意義。」波拉斯還補充說，「牛棚投手市場通常會在先發投手市場之後，因此可能還需一些時間。」
藤浪今年從3A開季，5月曾因傷進入傷兵名單，復出後被移出大都會40人名單。他今年在3A出賽29場，主投32.1局，送出38K和36保送，防禦率6.68。
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