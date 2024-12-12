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MLB／傳教士願意賣王牌希斯等3人 總管曝補強目標
教士隊去年將索托（Juan Soto）交易到洋基隊，換來的金恩（Michael King）成為先發強投。今年休賽季教士可能再度賣球星，傳出王牌投手希斯（Dylan Cease）、打擊王阿拉斯（Luis Arraez）和明星內野手波賈茲（Xander Bogaerts）都在談判桌上。
紐約郵報資深記者海曼（Jon Heyman）指出，教士正聽取3名主力球員的交易報價。希斯和阿拉斯合約都剩最後1年，可能獲得很多球隊興趣。希斯本季先發33場，189.1局送出224K，防禦率3.47。
阿拉斯曾在2022至2024年奪下打擊王，今年出賽117場，只有4轟41打點，打擊率0.318，整體攻擊指數（OPS）0.744，優於聯盟平均。
波賈茲比較難送走，因為明年只是他11年2.8億美元合約的第3年，而且他打出2014年後最差成績，出賽111場，只有11轟44打點，打擊率0.264，OPS值0.688。
教士總管普瑞勒（A.J. Preller）今天受訪時表示，補強目標是捕手、角落外野手和先發投手，就算成功簽下佐佐木朗希，也還要再找1到2名先發投手。
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