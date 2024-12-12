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MLB／傳天使有意洋基「托天子」國民有興趣但希望他改守三壘

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基隊二壘手托瑞斯。 美聯社
洋基隊二壘手托瑞斯。 美聯社

洋基隊二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）季後成為自由球員，有消息指出，洋基不打算簽回他；天使隊感興趣。據《紐約郵報》記者薛曼（Joel Sherman）報導，除天使外，國民隊也對托瑞斯有興趣。

現年27歲的托瑞斯生涯前7季都效力洋基，今年開季表現低迷，直到8月中才調整好狀態，本季出賽154場，累積15轟63打點，打擊率0.257。

托瑞斯生涯幾乎都守二壘，洋基今年季中交易來齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.），原本安排托瑞斯移防三壘，但托瑞斯拒絕。

大聯盟官網記者摩洛西（Jon Morosi）指出，天使有意追求托瑞斯增強打線，天使陣中已有二壘手倫吉佛（Luis Rengifo），但他能守游擊、三壘和外野，因此引進托瑞斯沒有問題。

《紐約郵報》薛曼也提到，國民問托瑞斯改守三壘的可能性，國民已有24歲二壘手賈西亞（Luis García Jr.）在陣中。賈西亞本季出賽140場，有18轟70打點，打擊率0.282，整體表現比托瑞斯還出色。

Gleyber Torres 國民 天使 洋基

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