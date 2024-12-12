MLB／洋基簽回右投羅艾西加 想交易太空人塔克、簽布萊格曼

先前有傳聞指出，大都會隊有意洋基隊火球男羅艾西加（Jonathan Loaisiga），不過洋基今天確定以「1+1」合約簽回。

羅艾西加今年只出賽3場，4月因手肘傷勢動刀，整季報銷。羅艾西加生涯7年都待在洋基，出賽163場（11場先發），總共投219.2局送出207K，防禦率3.44。羅艾西加進行復健中，預計明年4月底才會重返投手丘。

另外，洋基今天還宣布將捕手納瓦茲 （Carlos Narvaez）交易到紅襪隊，換回小聯盟投手克魯茲 （Elmer Rodriguez-Cruz） 和國際球員簽約金額度。

太空人明星外野手塔克。 美聯社

洋基陣容還有很多部分需填補，包含一壘、三壘及外野手。據《紐約郵報》記者薛曼（Joel Sherman）報導，洋基是最認真追求太空人隊明星外野手塔克（Kyle Tucker）的球隊，太空人也對洋基新人王希爾（Luis Gil）很有興趣。

塔克今年因傷只出賽78場，仍繳出優異數據，累積23轟、49打點和11次盜壘成功，打擊率0.289，整體攻擊指數（OPS）0.993，勝利貢獻值（bWAR）4.7。

太空人三壘手布萊格曼。 美聯社

洋基隨隊記者霍克（Bryan Hoch）更爆料，洋基對三壘手布萊格曼（Alex Bregman）感興趣是真的。布萊格曼今年出賽145場，累積26轟75打點，打擊率0.260，OPS值0.768，勝利貢獻值4.1，今年奪下生涯首座金手套獎。