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MLB／要包廂自己買！ 洋基總管堅持原則不後悔沒留下索托
洋基隊在索托（Juan Soto）爭奪戰輸給大都會隊，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）今天受訪時坦言已經盡力，對於包廂話題則堅持原則，「球員想要的話會自己去買。」
26歲的索托以15年7.65億美元（約新台幣250億元）的史上最大合約轉戰大都會，而洋基傳出的最終報價是16年7.6億美元，總值、均薪都輸，而且大都會合約條件還包括主場豪華包廂及門票。
凱許曼今受訪表示，對於未能搶贏大都會隊完全不後悔，也認為洋基已經盡所能挽留索托，至於包廂差距是否為敗北因素之一？凱許曼認為沒有什麼影響，「那些為我們賺很多錢的頂尖球員，如果想要包廂就會自己去買。」
另外有報導指稱，索托曾因一名家屬和司機被禁止進入洋基球場的某些區域，而不滿球隊的安保人員，凱許曼對此表示，「這件事從未被提到過。不是說不可能發生，但如果這真的是個大問題，我肯定會聽到波拉斯（索托的經紀人）的消息。」
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