MLB／紅襪沒搶到索托但換到白襪王牌 交易代價是4強力新秀

雖有大都會、洋基隊傳出爭取，白襪隊王牌左投克羅謝（Garrett Crochet）最終透過交易落腳紅襪隊，付出的代價是2位百大新秀在內的4位農場潛力球員。

紅襪隊休賽季幾個補強標的沒搶下，改與白襪隊進行交易，送出百大新秀第25名的捕手提爾（Kyle Teel）、第54名的外野手蒙哥馬利（Braden Montgomery）、自家農場第11名內野手梅德羅斯（Chase Meidroth）及第14名右投岡薩雷茲（Wikelman Gonzalez）。

雖然代價高昂，但克羅謝的加入能夠彌補紅襪隊欠缺的投手戰力，而25歲的他還有2年控制權，紅襪總管布瑞斯洛（Craig Breslow）透露，這筆交易也證明紅襪決心在明年球季放手一拚。

克羅謝本季轉任先發投手，出賽32場成績是6勝12敗、防禦率3.58，146局投球投出209次三振，每局被上壘率為1.07，今年也首度入選明星賽。