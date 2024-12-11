MLB／老虎簽下37歲右投柯布 盼開出福袋補輪值深度

37歲老將柯布（Alex Cobb）本季在守護者隊受傷病困擾，美聯冠軍戰G1更因傷被打爆退場。不過他今天確定轉投老虎隊，簽下1年1500萬美元合約（約4.8億新台幣）。

柯布與老虎簽下1年1500萬美元的合約，包含激勵獎金，下賽季只要投到140局和150局，就可分別獲得100萬美元（約3200萬新台幣）獎金。老虎先發輪值除新科塞揚強投史庫柏（Tarik Skubal）外，又有柯布助陣。

柯布去年接受髖部手術，加上今年春訓肩膀發炎，加入守護者後，直到8月9日才迎來本季初登板，他只在例行賽只先發3場，就扛下2場季後賽先發，不過2場都吞敗，且最後一戰還因傷退場，最終遭守護者移出美聯冠軍賽名單。

柯布生涯13個賽季累積79勝76敗，防禦率3.84，生涯待過光芒、金鶯、天使、巨人及守護者隊，曾在2023年入選明星賽。