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MLB／傳20隊想接觸佐佐木朗希 水手將請「朗神」出面遊說

聯合新聞網／ 綜合報導
水手可能會請鈴木一朗出面遊說佐佐木朗希。 路透
水手可能會請鈴木一朗出面遊說佐佐木朗希。 路透

「令和怪物」佐佐木朗希正式啟動入札制度挑戰大聯盟，傳出至少20支球隊有意接觸。根據《西雅圖時報》記者朱德（Adam Jude）報導，水手隊為招募佐佐木，可能會動請日本傳奇球星鈴木一朗來遊說。

報導提到，水手棒球營運總裁迪波托（Jerry Dipoto）表示，佐佐木會是水手這個冬天的首要目標，球隊為他做了數月，甚至數年的調查，「當他說要前進大聯盟的時候，管理層的感覺是，我們都做好準備了。」

基於水手對於佐佐木的重視，球團甚至將請出水手名將，同時是日本棒球界的大前輩鈴木一朗來與佐佐木會面，雖目前具體不知道誰能獲得與佐佐木會談的機會，但水手認為他們有能力說服這位年輕強投。

佐佐木經紀人沃夫（Joel Wolfe）今天再度澄清，沒與道奇隊有任何私下協議。 沃夫也提到，「朗希有點安靜，不過他有一種幽默感，有點風趣，話不是很多，自己也不喜歡話很多的人」。

佐佐木朗希 水手 鈴木一朗

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