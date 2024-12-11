MLB／學長菊池雄星加盟天使 大谷翔平：希望他用我的置物櫃

日本左投菊池雄星今年在藍鳥隊與太空人隊合計繳出9勝10敗，防禦率4.05表現，季中轉戰太空人後表現尤為突出，季末獲天使隊開出3年合約，曾效力天使隊的大谷翔平受訪時也分享個人看法。

菊池雄星季中被藍鳥交易至太空人，原本在藍鳥繳出4勝9敗，防禦率4.75的平庸成績，但來到休士頓後竟搖身一變，投出5勝1敗，防禦率2.70的好表現，被認為在季後談身價時，起到非常關鍵的作用。

大谷受訪時打趣道，希望菊池雄星可以用他以前在天使隊的置物櫃。 美聯社

天使也開出3年6300萬美元（約新台幣20.4億）回應菊池的好表現，他更誓言要讓天使重返季後賽，這是他高中學弟大谷翔平也無法達成的成就。

大谷翔平身為菊池在花卷東高校小3屆的學弟，同時也在2018到2023賽季效力天使，受訪時也聊到對於菊池的看法，大谷表示自己都會跟菊池學長寒暄幾句，「他去天使打球感覺怪怪的，因為很難想像。希望他能夠接下我的置物櫃。」