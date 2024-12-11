MLB／去年才和守護者簽7年約 金手套二壘三方交易被送至藍鳥

現年26歲的二壘手希曼尼茲（Andres Gimenez）去年才和守護者隊簽下7年長約，沒想到今年休賽季就被交易到藍鳥隊。

希曼尼茲因林多（Francisco Lindor）交易案來到守護者，2022年入選明星賽，連3年奪下二壘金手套獎，去年才簽下7年1.065億美元合約，2030年到期。

希曼尼茲本季出賽152場，有9轟、63分打點和30次盜壘成功，打擊率0.252，整體攻擊指數（OPS）0.638，勝利貢獻值（bWAR）4.0。

守護者將希曼尼茲和牛棚投手桑德林（Nick Sandlin）交易到藍鳥，換回一壘手霍爾維茲（Spencer Horwitz）和小聯盟外野手米契爾（Nick Mitchell）。守護者接著又將霍爾維茲送往海盜隊，得到投手歐提茲（Luis Ortiz）、小聯盟投手哈托（Josh Hartle）與甘乃迪（Michael Kennedy）。

桑德林本季出賽68場，主投57.2局送出68K，拿下8勝0敗，9次中繼成功和1次救援成功，防禦率3.75，每局被上壘率1.27。

霍爾維茲今年出賽97場，有12轟40打點，打擊率0.265，OPS值0.790。歐提茲出賽37場有15次先發，主投135.2局送出107K，防禦率3.32，每局被上壘率1.11。