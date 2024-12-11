快訊

洪申翰也滿頭問號…謝宜容逼基層上班時間跑步 集體跑20分鐘到她辦公室

高鐵3車站開賣「新版QR Code紙票」 現行磁票2026年汰除

專訪／在水中不用擔心老師罵 王冠閎游出台灣新里程碑

MLB／去年才和守護者簽7年約 金手套二壘三方交易被送至藍鳥

聯合新聞網／ 綜合報導
守護者金手套二壘手希曼尼茲(中)。 路透
守護者金手套二壘手希曼尼茲(中)。 路透

現年26歲的二壘手希曼尼茲（Andres Gimenez）去年才和守護者隊簽下7年長約，沒想到今年休賽季就被交易到藍鳥隊。

希曼尼茲因林多（Francisco Lindor）交易案來到守護者，2022年入選明星賽，連3年奪下二壘金手套獎，去年才簽下7年1.065億美元合約，2030年到期。

希曼尼茲本季出賽152場，有9轟、63分打點和30次盜壘成功，打擊率0.252，整體攻擊指數（OPS）0.638，勝利貢獻值（bWAR）4.0。

守護者將希曼尼茲和牛棚投手桑德林（Nick Sandlin）交易到藍鳥，換回一壘手霍爾維茲（Spencer Horwitz）和小聯盟外野手米契爾（Nick Mitchell）。守護者接著又將霍爾維茲送往海盜隊，得到投手歐提茲（Luis Ortiz）、小聯盟投手哈托（Josh Hartle）與甘乃迪（Michael Kennedy）。

桑德林本季出賽68場，主投57.2局送出68K，拿下8勝0敗，9次中繼成功和1次救援成功，防禦率3.75，每局被上壘率1.27。

霍爾維茲今年出賽97場，有12轟40打點，打擊率0.265，OPS值0.790。歐提茲出賽37場有15次先發，主投135.2局送出107K，防禦率3.32，每局被上壘率1.11。

守護者 海盜 藍鳥

相關新聞

MLB／索托被大都會搶走 洋基砸史上左投最大約簽前勇士王牌

沒能留住強打索托（Juan Soto），洋基隊補強腳步立刻啟動，傳出以8年2.18億美元（約台幣70.8億）簽下前勇士王...

MLB／二刀流「封印」日有覺悟 大谷翔平希望韌帶「再撐5年」

道奇隊日本球星大谷翔平經歷兩次手肘韌帶重建手術，今年球季以打者「單刀」身分幫助球隊拿下世界大賽冠軍，這豐收一季雖以肩膀手...

MLB／「道奇是首選！」 亞瑞納多願被紅雀交易並改練一壘

紅雀隊季後將進行重建，陣容預計將有不少變動，而紅雀預計將交易明星三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado），他的經紀人沃夫（Joel Wolfe）表示，亞瑞納多願意放棄不可交易條款，同時也會考慮守位

MLB／去年才和守護者簽7年約 金手套二壘三方交易被送至藍鳥

現年26歲的二壘手希曼尼茲（Andres Gimenez）去年才和守護者隊簽下7年長約，沒想到今年休賽季就被交易到藍鳥隊。 希曼尼茲因林多（Francisco Lindor）交易案來到守護者，2

MLB／國民相隔14年再中狀元籤！有望成全首對狀元兄弟檔

大聯盟今天舉行2025年選秀首輪樂透抽籤，沒有進入季後賽的18支球隊都能參與抽籤，撇除掉無權抽籤的白襪隊與運動家隊，共有16支球隊參與抽籤，而國民隊以10.2%的機率抽到狀元籤。 今年抽籤前預估

MLB／世界大賽賈吉漏接和柯爾「誰在一壘」用球 官方競標中！

世界大賽第5戰，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）漏接和王牌投手柯爾（Gerrit Cole）未補位，導致洋基被道奇隊上演大逆轉，令球迷印象深刻，如今這2顆球都被官方拿出來拍賣。 道奇

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。