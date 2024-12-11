快訊

影／殺8人免死 死者家屬泣控法官救的是惡魔、別以為有多偉大

AI求才／師資搶輸業界 清大為教授加薪50萬能破困境？

LINE免費貼圖6款！這款「不可瑟瑟」免任務用半年 卡娜赫拉慶耶誕新年

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／二刀流「封印」日有覺悟 大谷翔平希望韌帶「再撐5年」

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷明年以「二刀流」之姿再次復出，期待這次的手肘韌帶至少能「再撐個5年吧」。 美聯社
大谷明年以「二刀流」之姿再次復出，期待這次的手肘韌帶至少能「再撐個5年吧」。 美聯社

道奇隊日本球星大谷翔平經歷兩次手肘韌帶重建手術，今年球季以打者「單刀」身分幫助球隊拿下世界大賽冠軍，這豐收一季雖以肩膀手術結尾，但他也期待以「二刀流」之姿再次復出，期待這次的手肘韌帶至少能「再撐個5年吧」。

大谷翔平在旅美的第一年就動過俗稱Tommy John的韌帶重建手術，去年8月再次開刀，也導致今年加入道奇隊其實還在復健中，但仍繳出54轟、59盜的史無前例「50-50」成績，只不過爭取世界大賽中也因盜壘導致左肩受傷，必須再次手術。

大谷翔平在接受日本媒體聯訪時表示，目前正在努力讓肩膀恢復狀態，也已經開始投球，由於距離球季開打還有一段時間，目前進度在傳接球，但可以投到70哩（約113公里）。

對於總教練羅伯茲（Dave Roberts）指出，大谷翔平在東京開幕戰難以投手身分復出，大谷翔平對此表示，自己當然會希望以開幕戰為目標，但也要考慮防止傷勢復發，最快速復出的同時也需要謹慎以對。

大谷翔平也期待自己能夠再次展現二刀流，就如2021年到2023年球季般，盡量接近達成規定打席數與投球局數，但具體安排仍要與球隊討論，依據球隊的陣容去調整，目標仍是如今年一般，在季後賽取得勝利。

對於自己能夠以二刀流身分打到何時？大谷翔平也首次透露期待，身為選手必須考慮到傷勢，一開始就有預想過可能受傷的狀況，如今已經動過兩次韌帶手術、一次左肩手術。

對於前兩次韌帶手術，大谷翔平認為發生的時間點還在自己的預期中，但希望未來如果第三次出現，至少會是5年後，「若是35歲接受第三次手術，會考慮當時身體條件適不適合，以投手角色來說，只承受兩次韌帶手術應該是比較理想的狀況。」也代表若要第三次動刀，可能代表二刀流的終點。

世界大賽 大谷翔平 道奇

延伸閱讀

MLB／回憶與投手大谷對決 努特巴爾：是不願回想的惡夢

日職／遭大谷翔平夯破紀錄50轟 火球男包曼轉戰養樂多

MLB／道奇教頭日本之旅見到OH桑、栗山 大谷翔平：還有很多我

NBA／大谷翔平夫婦觀戰激勵！八村壘本季得分新高 助湖人止3連敗

相關新聞

MLB／索托被大都會搶走 洋基砸史上左投最大約簽前勇士王牌

沒能留住強打索托（Juan Soto），洋基隊補強腳步立刻啟動，傳出以8年2.18億美元（約台幣70.8億）簽下前勇士王...

MLB／二刀流「封印」日有覺悟 大谷翔平希望韌帶「再撐5年」

道奇隊日本球星大谷翔平經歷兩次手肘韌帶重建手術，今年球季以打者「單刀」身分幫助球隊拿下世界大賽冠軍，這豐收一季雖以肩膀手...

MLB／希望佐佐木朗希別去大球隊 經紀人批日媒太嚴苛

日本職棒「令和怪物」佐佐木朗希透過入札制度挑戰大聯盟，將談約交給經紀人沃夫（Joel Wolfe），而他今天在冬季聯盟會...

MLB／國民相隔14年再中狀元籤！有望成全首對狀元兄弟檔

大聯盟今天舉行2025年選秀首輪樂透抽籤，沒有進入季後賽的18支球隊都能參與抽籤，撇除掉無權抽籤的白襪隊與運動家隊，共有16支球隊參與抽籤，而國民隊以10.2%的機率抽到狀元籤。 今年抽籤前預估

MLB／亞瑞納多願被紅雀交易並改練一壘 經紀人曝：道奇是首選

紅雀隊季後將進行重建，陣容預計將有不少變動，而紅雀預計將交易明星三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado），他的經紀人沃夫（Joel Wolfe）表示，亞瑞納多願意放棄不可交易條款，同時也會考慮守位

MLB／世界大賽賈吉漏接和柯爾「誰在一壘」用球 官方競標中！

世界大賽第5戰，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）漏接和王牌投手柯爾（Gerrit Cole）未補位，導致洋基被道奇隊上演大逆轉，令球迷印象深刻，如今這2顆球都被官方拿出來拍賣。 道奇

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。