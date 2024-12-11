MLB／二刀流「封印」日有覺悟 大谷翔平希望韌帶「再撐5年」

道奇隊日本球星大谷翔平經歷兩次手肘韌帶重建手術，今年球季以打者「單刀」身分幫助球隊拿下世界大賽冠軍，這豐收一季雖以肩膀手術結尾，但他也期待以「二刀流」之姿再次復出，期待這次的手肘韌帶至少能「再撐個5年吧」。

大谷翔平在旅美的第一年就動過俗稱Tommy John的韌帶重建手術，去年8月再次開刀，也導致今年加入道奇隊其實還在復健中，但仍繳出54轟、59盜的史無前例「50-50」成績，只不過爭取世界大賽中也因盜壘導致左肩受傷，必須再次手術。

大谷翔平在接受日本媒體聯訪時表示，目前正在努力讓肩膀恢復狀態，也已經開始投球，由於距離球季開打還有一段時間，目前進度在傳接球，但可以投到70哩（約113公里）。

對於總教練羅伯茲（Dave Roberts）指出，大谷翔平在東京開幕戰難以投手身分復出，大谷翔平對此表示，自己當然會希望以開幕戰為目標，但也要考慮防止傷勢復發，最快速復出的同時也需要謹慎以對。

大谷翔平也期待自己能夠再次展現二刀流，就如2021年到2023年球季般，盡量接近達成規定打席數與投球局數，但具體安排仍要與球隊討論，依據球隊的陣容去調整，目標仍是如今年一般，在季後賽取得勝利。

對於自己能夠以二刀流身分打到何時？大谷翔平也首次透露期待，身為選手必須考慮到傷勢，一開始就有預想過可能受傷的狀況，如今已經動過兩次韌帶手術、一次左肩手術。

對於前兩次韌帶手術，大谷翔平認為發生的時間點還在自己的預期中，但希望未來如果第三次出現，至少會是5年後，「若是35歲接受第三次手術，會考慮當時身體條件適不適合，以投手角色來說，只承受兩次韌帶手術應該是比較理想的狀況。」也代表若要第三次動刀，可能代表二刀流的終點。