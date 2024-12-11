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MLB／國民相隔14年再中狀元籤！有望成全首對狀元兄弟檔

聯合新聞網／ 綜合報導
國民以10.2%的機率幸運抽中狀元籤，上次獲得狀元籤已是2010年。 美聯社
國民以10.2%的機率幸運抽中狀元籤，上次獲得狀元籤已是2010年。 美聯社

大聯盟今天舉行2025年選秀首輪樂透抽籤，沒有進入季後賽的18支球隊都能參與抽籤，撇除掉無權抽籤的白襪隊與運動家隊，共有16支球隊參與抽籤，而國民隊以10.2%的機率抽到狀元籤。

今年抽籤前預估狀元機率最高的3隊是洛磯隊、馬林魚隊與天使隊，前2隊都是22.45%，天使則是17.96%，沒想到國民意外以10.2%，擊敗3隊收下狀元籤。

國民隊史首次抽到狀元籤是2009年，該年選進了「天才小史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg），隔年再獲狀元籤，這次選進了曾2度獲選國聯MVP，現效力費城人隊的哈波（Bryce Harper），繼上述2位名將後，球隊第3位狀元郎即將誕生。

傑克森是金鶯2022的選秀狀元，若國民在首輪挑走狀元熱門，同時也是傑克森的弟弟伊森，將會是大聯盟史上首對狀元兄弟。 路透
傑克森是金鶯2022的選秀狀元，若國民在首輪挑走狀元熱門，同時也是傑克森的弟弟伊森，將會是大聯盟史上首對狀元兄弟。 路透

2025選秀會狀元熱門是名將哈勒戴（Matt Holliday）次子伊森（Ethan Holliday）。值得一提的是，哈勒戴的長子傑克森（Jackson Holliday）是2022年金鶯的狀元郎，若伊森被國民在首輪選中，將會是大聯盟史上第1對狀元兄弟檔。

本屆樂透抽籤結果依序為：

1.國民

2.天使

3.水手

4.洛磯

5.紅雀

6.海盜

7.馬林魚

8.藍鳥

9.紅人

10.白襪

11.運動家

12.遊騎兵

13.巨人

14.光芒

15.紅襪

16.雙城

17.小熊

18.響尾蛇

國民 大聯盟

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