MLB／國民相隔14年再中狀元籤！有望成全首對狀元兄弟檔

大聯盟今天舉行2025年選秀首輪樂透抽籤，沒有進入季後賽的18支球隊都能參與抽籤，撇除掉無權抽籤的白襪隊與運動家隊，共有16支球隊參與抽籤，而國民隊以10.2%的機率抽到狀元籤。

今年抽籤前預估狀元機率最高的3隊是洛磯隊、馬林魚隊與天使隊，前2隊都是22.45%，天使則是17.96%，沒想到國民意外以10.2%，擊敗3隊收下狀元籤。

國民隊史首次抽到狀元籤是2009年，該年選進了「天才小史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg），隔年再獲狀元籤，這次選進了曾2度獲選國聯MVP，現效力費城人隊的哈波（Bryce Harper），繼上述2位名將後，球隊第3位狀元郎即將誕生。

傑克森是金鶯2022的選秀狀元，若國民在首輪挑走狀元熱門，同時也是傑克森的弟弟伊森，將會是大聯盟史上首對狀元兄弟。 路透

2025選秀會狀元熱門是名將哈勒戴（Matt Holliday）次子伊森（Ethan Holliday）。值得一提的是，哈勒戴的長子傑克森（Jackson Holliday）是2022年金鶯的狀元郎，若伊森被國民在首輪選中，將會是大聯盟史上第1對狀元兄弟檔。