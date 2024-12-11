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MLB／亞瑞納多願被紅雀交易並改練一壘 經紀人曝：道奇是首選

聯合新聞網／ 綜合報導
亞瑞納多將離開準備進行重建的紅雀，他表示願意為了配合球隊而轉練一壘。 路透
亞瑞納多將離開準備進行重建的紅雀，他表示願意為了配合球隊而轉練一壘。 路透

紅雀隊季後將進行重建，陣容預計將有不少變動，而紅雀預計將交易明星三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado），他的經紀人沃夫（Joel Wolfe）表示，亞瑞納多願意放棄不可交易條款，同時也會考慮守位轉換。

沃夫目前與數支對亞瑞納多有興趣的球隊保持接觸，包含紅襪、費城人、教士及太空人隊。不過沃夫透露，「亞瑞納多希望，加入一支從現在開始就能保持贏球的隊伍。」

經紀人沃夫表示，亞瑞納多想加入一支具有競爭力的隊伍，首選便是道奇。 美聯社
經紀人沃夫表示，亞瑞納多想加入一支具有競爭力的隊伍，首選便是道奇。 美聯社

《今日美國》記者奈登賈爾（Bob Nightengale）指出，亞瑞納多希望被交易到具有爭冠實力的球隊，首選是今年剛奪冠的道奇隊，不過沃夫也說：「他不會隨便找支球隊加入，我們希望能發生好的結果。」

現年33歲的亞瑞納多曾達成三壘金手套10連霸，被譽為大聯盟21世紀守備最好的三壘手，不過他今年打擊表現不佳，交出16轟、71分打點與2成71打擊率，與過往高檔表現有所落差。

沃夫提到，「亞瑞納多不滿足於現狀，希望明年能打出MVP等級的賽季。」 亞瑞納多也曾表示，如果有助於交易進展，也願意改守一壘。

亞瑞納多 紅雀 道奇

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