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MLB／亞瑞納多願被紅雀交易並改練一壘 經紀人曝：道奇是首選
紅雀隊季後將進行重建，陣容預計將有不少變動，而紅雀預計將交易明星三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado），他的經紀人沃夫（Joel Wolfe）表示，亞瑞納多願意放棄不可交易條款，同時也會考慮守位轉換。
沃夫目前與數支對亞瑞納多有興趣的球隊保持接觸，包含紅襪、費城人、教士及太空人隊。不過沃夫透露，「亞瑞納多希望，加入一支從現在開始就能保持贏球的隊伍。」
《今日美國》記者奈登賈爾（Bob Nightengale）指出，亞瑞納多希望被交易到具有爭冠實力的球隊，首選是今年剛奪冠的道奇隊，不過沃夫也說：「他不會隨便找支球隊加入，我們希望能發生好的結果。」
現年33歲的亞瑞納多曾達成三壘金手套10連霸，被譽為大聯盟21世紀守備最好的三壘手，不過他今年打擊表現不佳，交出16轟、71分打點與2成71打擊率，與過往高檔表現有所落差。
沃夫提到，「亞瑞納多不滿足於現狀，希望明年能打出MVP等級的賽季。」 亞瑞納多也曾表示，如果有助於交易進展，也願意改守一壘。
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