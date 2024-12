MLB／世界大賽賈吉漏接和柯爾「誰在一壘」用球 官方競標中！

世界大賽第5戰,洋基隊「法官」賈吉(Aaron Judge)漏接和王牌投手柯爾(Gerrit Cole)未補位,導致洋基被道奇隊上演大逆轉,令球迷印象深刻,如今這2顆球都被官方拿出來拍賣。

道奇隊在世界大賽前4戰取得3勝1敗聽牌,洋基G5前4局打完以5:0領先,不料5局上賈吉平凡飛球漏接展開一連串守備「煮粥」,成為名場面。

Judge is not able to make the grab on that one, and the Dodgers have 2 on with nobody out!



