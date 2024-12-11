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MLB／世界大賽賈吉漏接和柯爾「誰在一壘」用球 官方競標中！
世界大賽第5戰，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）漏接和王牌投手柯爾（Gerrit Cole）未補位，導致洋基被道奇隊上演大逆轉，令球迷印象深刻，如今這2顆球都被官方拿出來拍賣。
道奇隊在世界大賽前4戰取得3勝1敗聽牌，洋基G5前4局打完以5：0領先，不料5局上賈吉平凡飛球漏接展開一連串守備「煮粥」，成為名場面。
Judge is not able to make the grab on that one, and the Dodgers have 2 on with nobody out!— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 31, 2024
📺: FOX pic.twitter.com/S8c5QGQljm
更糟糕的是，接下來道奇貝茲（Mookie Betts）擊出軟弱滾地球，柯爾沒及時補位，讓貝茲安全上壘。道奇該局攻下5分追平比數，最後也以7：6逆轉勝，奪下冠軍。
The @Dodgers get on the board in Game 5. #WorldSeries pic.twitter.com/Mif4HgFsoO— MLB (@MLB) October 31, 2024
大谷翔平破紀錄50轟球被台灣企業「優式資本」買下，引發話題。大聯盟官方拍賣網站日前上架賈吉漏接球和柯爾未補位滾地球，雖數字沒大谷那顆球誇張，但也引起討論。賈吉漏接球競標金額達1萬2510美元；柯爾未補位球則是6010美元，拍賣將於美國時間12月12日晚上8點結束。
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