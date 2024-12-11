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MLB／日系輪值或條紋軍？ 道奇與洋基拋橄欖枝給佐佐木朗希
「令和怪物」佐佐木朗希宣布啟動入札制度，同時大聯盟冬季會議也正進行中，道奇隊總裁弗里曼（Andrew Friedman）今天受訪表示，會盡力爭取佐佐木加盟。洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）也認為，佐佐木有機會成為洋基王牌。
道奇本季先發輪值捉襟見肘，弗里曼對此感到十分不安，雖然日前已網羅2屆塞揚左投史奈爾（Blake Snell），但佐佐木仍在道奇的觀察名單中，弗里曼說：「很明顯地，他就是我們優先鎖定的人選之一。」同時道奇陣中還有明年將回歸投手丘的大谷翔平及山本由伸，日系風格濃厚的投手群，或許會成為誘因。
根據《紐約每日新聞》報導，洋基也已對佐佐木進行多年觀察，總教練布恩說：「對我們來說，我們意識到佐佐木是個有機會在洋基隊扛下王牌頭銜的球員，我們非常期待他兌現天賦。」布恩還表示，「沒有比穿條紋衣更好的事了！」
佐佐木朗希的經紀人沃夫（Joel Wolfe）今天受訪坦言，會建議選擇中小市場球隊，以便逐漸適應大聯盟生態，不過也相信佐佐木能夠應對在紐約打球的挑戰。許多媒體依舊普遍認為，道奇是佐佐木最有可能加盟的球隊。
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