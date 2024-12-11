MLB／中日龍明星左投正式展開入札 外媒分析年輕為一大優勢

日職中日龍隊27歲明星左投小笠原慎之介今年季後挑戰大聯盟舞台，中日龍隊昨正式啟動入札程序，有45天的時間可以和美職各隊談約。

美媒《MLBTradeRumors》分析，小笠原慎之介180公分、93公斤的身材較為平庸，且近年三振率呈現下滑趨勢，從2022年的24%下降到2023年的20.1%，今年只剩13.6%。不過漸弱的三振能力並沒有影響小笠原的成績，今年繳出3.12的防禦率，而他生涯防禦率為3.62，或許會有大聯盟球隊願意看，他是否能在美國複製這樣的成績。

今永昇太同為左投，身高也也較不突出，但在日職的成績較小笠原好上不少，今年在小熊隊繳出15勝8敗的好表現。 美聯社

報導中也特別提到，儘管小笠原的條件不如另一位日籍左投今永昇太，但年紀輕很明顯是小笠原的優勢，也是道奇隊山本由伸、巨人隊韓籍好手李政厚及大都會隊索托（Juan Soto）能獲得高薪的原因。目前傳出大都會、巨人、金鶯、響尾蛇及天使等5支美職球團對小笠原有興趣。

小笠原慎之介2015年選秀會被中日龍第1指名，2023年首度入選明星賽。今年先發24場，交出5勝11敗、防禦率3.12的成績。生涯在日職9個賽季，出賽161場有155場先發，累積46勝55敗，防禦率3.62。