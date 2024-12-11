MLB／回憶與投手大谷對決 努特巴爾：是不願回想的惡夢

道奇隊日籍球星大谷翔平本季因手肘傷勢無法投球，只能「單刀」專注打擊，不過球團計畫在明年開季後讓大谷重啟投打「二刀流」身分。效力於紅雀隊的日裔球員努特巴爾（Lars Nootbaar）受訪直言：「不想面對。」

努特巴爾的日裔身分令他受到日本武士隊徵召，出戰2023年世界棒球經典賽，最終與美國上演「夢幻對決」並成功奪冠，也與同隊的大谷建立了交情。不過回到大聯盟賽場，2人無可避免變成對手。

努特巴爾(右)與大谷翔平(左)在經典賽建立好交情，但想起與大谷的對決，努特巴爾仍心有餘悸。 美聯社

回憶與大谷的對決，努特巴爾說：「他的球真的太難打了，完全是場惡夢。」他甚至直言不想再面對「投手大谷」，努特巴爾與大谷的對決發生在2023年5月5日，當時還效力天使隊的大谷先發出戰紅雀，主投5局，狂飆13K，其中努特巴爾就被連賞3K。

努特巴爾話鋒一轉，提到同樣是經典賽隊友的山本由伸，他希望能與山本一較高下：「我還沒與山本對決過。他在世界大賽中的表現非常不錯，能理解為什麼道奇隊願意給他一張大約。雖然我很想跟他對決，但感覺有點困難。」