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MLB／希望佐佐木朗希別去大球隊 經紀人批日媒太嚴苛

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
佐佐木朗希透過入札制度挑戰大聯盟，將談約工作交給經紀人沃夫。 美聯社
佐佐木朗希透過入札制度挑戰大聯盟，將談約工作交給經紀人沃夫。 美聯社

日本職棒「令和怪物」佐佐木朗希透過入札制度挑戰大聯盟，將談約交給經紀人沃夫（Joel Wolfe），而他今天在冬季聯盟會議中否認道奇隊在爭取上佔上風，更透露由於佐佐木在日本經歷過的媒體嚴苛環境，更希望他去中、小市場球隊。

佐佐木朗希由目前所屬的羅德隊在昨日正式啟動程序，接下來有45天可以與美職球團交涉，其現在明年美東時間1月23日下午5點截止，而佐佐木朗希也將陸續與有意願的球隊會面，沃夫認為不會拖到期限前才做出決定。

也由於佐佐木朗希未滿25歲，按規定只能簽小聯盟合約，且要受到國際自由球員簽約金限制，沃夫指出，金錢不會是決定球的關鍵因素，也建議佐佐木朗希要考慮球隊對他的長期規劃，「這才是賺錢的關鍵。」

經紀人希望佐佐木朗希別選大市場球隊。 美聯社
經紀人希望佐佐木朗希別選大市場球隊。 美聯社

佐佐木朗希選擇提前離開，未能讓羅德隊賺進高額入札金，因此在日本當地備受批評，沃夫也直言，日本媒體對佐佐木相當嚴苛，許多負面的消息直朝他而來，「就因為他年紀輕輕想要打大聯盟，許多人跳出來製造謠言，關於他以及他的家人，這對他的心理狀態有不良影響。」

也因此雖然外界認為道奇隊擁有大谷翔平、山本由伸，成為爭奪佐佐木朗希的熱門球隊之一，但沃夫認為，由於佐佐木在日本的不愉快經驗，會希望他能夠從更小一點市場的球隊出發，「這對他或許比較有利，但我還不知道他的想法如何。」

沃夫也否認西岸球隊因為距離日本更近而有優勢的說法，尤其現在美國大城市幾乎都可直飛日本，另外提到佐佐木朗希曾與羅德隊洋將詢問過許多美職經驗，包含天氣、舒適度以及發展性，也時時觀察旅美的日本選手狀況，包含過去經典賽的隊友們。

佐佐木朗希 羅德 道奇

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