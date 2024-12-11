MLB／朗希不一定選大市場 經紀人：他夢想是在大聯盟打球

「令和怪物」佐佐木朗希已正式啟動入札程序，宣布入札後便空降國際新秀第1名，雖預計引起各家球隊關注，但佐佐木經紀人沃夫（Joel Wolfe）表示，「令和怪物」可能不會落腳大市場球隊。

沃夫接受紐約媒體《SNY》採訪時提到，一支中小型市場球隊，可以為佐佐木提供一個穩定的過渡環境，但他也語帶保留地說：「我沒有說一定會照這樣進行，只是我還不知道他會如何看待這件事，我們並沒有深入討論過這個話題。」

After his official posting, Roki Sasaki is No. 1 on the 2024 AND 2025 Top 50 International Prospects lists.



Let us explain: https://t.co/uWonVM2KpS pic.twitter.com/lmwrQQUh38 — MLB Pipeline (@MLBPipeline) 2024年12月9日

沃夫坦言，佐佐木飽受日本媒體的苛刻對待，認為他入札操之過急，犧牲球團利益，因此與媒體的關係，也會成為影響落腳處的重要因素之一，沃夫也重申佐佐木的志願：「他的夢想一直是來大聯盟打球。」

由於年齡較輕以及身為國際球員等因素，佐佐木的簽約金額與條件受到一定限制。按照規定，球隊需要使用國際簽約金池來簽下他，金額在510萬至750萬美元之間，且他未滿25歲，只能簽小聯盟合約。

因此在沃夫眼裡，諸多限制下，不可能幫佐佐木談到過多有利條件，所以選擇一個有助他長期發展的球隊才是最重要的。