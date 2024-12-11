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MLB／朗希不一定選大市場 經紀人：他夢想是在大聯盟打球

聯合新聞網／ 綜合報導
佐佐木朗希的入札決定引起部分日媒批評，經紀人認為落腳何處需要評估與媒體的關係，以助長期發展。 路透
佐佐木朗希的入札決定引起部分日媒批評，經紀人認為落腳何處需要評估與媒體的關係，以助長期發展。 路透

「令和怪物」佐佐木朗希已正式啟動入札程序，宣布入札後便空降國際新秀第1名，雖預計引起各家球隊關注，但佐佐木經紀人沃夫（Joel Wolfe）表示，「令和怪物」可能不會落腳大市場球隊。

沃夫接受紐約媒體《SNY》採訪時提到，一支中小型市場球隊，可以為佐佐木提供一個穩定的過渡環境，但他也語帶保留地說：「我沒有說一定會照這樣進行，只是我還不知道他會如何看待這件事，我們並沒有深入討論過這個話題。」

沃夫坦言，佐佐木飽受日本媒體的苛刻對待，認為他入札操之過急，犧牲球團利益，因此與媒體的關係，也會成為影響落腳處的重要因素之一，沃夫也重申佐佐木的志願：「他的夢想一直是來大聯盟打球。」

由於年齡較輕以及身為國際球員等因素，佐佐木的簽約金額與條件受到一定限制。按照規定，球隊需要使用國際簽約金池來簽下他，金額在510萬至750萬美元之間，且他未滿25歲，只能簽小聯盟合約。

因此在沃夫眼裡，諸多限制下，不可能幫佐佐木談到過多有利條件，所以選擇一個有助他長期發展的球隊才是最重要的。

佐佐木朗希 大聯盟

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