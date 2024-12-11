MLB／3年7500萬美元！遊騎兵續留2023奪冠功臣伊瓦迪
據大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）報導，遊騎兵隊與2023年奪冠功臣伊瓦迪（Nathan Eovaldi）達成協議，以3年7500萬美元續約。
2022年12月伊瓦迪和遊騎兵簽下2年3400萬美元合約，他達成2年投超過300局條件，獲得2000萬美元球員選擇權，休賽季選擇成為自由球員，如今簽下新合約，重返遊騎兵。
伊瓦迪職業生涯傷病不斷，但30歲後越來越健康，上季先發29場，主投170.2局送出166K，防禦率3.80，每局被上壘率1.11。
2023年季後賽伊瓦迪6次先發，5勝0敗，防禦率2.95，是遊騎兵奪冠大功臣。他2018年也曾隨紅襪隊奪冠，生涯在季後賽總共投79.2局，防禦率3.05。
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