MLB／費城人簽下明星後援羅瑪諾 盼補強牛棚漏洞

曾經2度入選明星賽的藍鳥明星後援投手羅瑪諾（Jordan Romano），今年季後成為自由球員。根據《ESPN》報導，費城人隊將與羅瑪諾簽下1年合約，有望為費城人的牛棚戰力注入新氣象。

費城人後援主力霍夫曼（Jeff Hoffman）與艾斯特維茲（Carlos Estevez）都投入自由市場，如今羅瑪諾加入費城人後，期望能夠鞏固現有的後援防線。

費城人在今年的分區系列賽敗給大都會，牛棚無法壓制是輸球主因。 美聯社

羅瑪諾生涯6個大聯盟賽季斬獲105次救援成功，合計投229.2局賞285次三振，值得注意的是他僅丟了88次保送，不過今年因傷所苦，只有15場出賽，繳出防禦率6.59與8次救援成功的成績，但仍不影響費城人對他的信心，選擇將其納入麾下。

費城人在例行賽打出95勝67敗的成績在國聯東區封王，卻在分區系列賽因為牛棚崩盤而以1：3輸掉系列賽，目送大都會隊進軍冠軍戰。