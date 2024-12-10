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MLB／不滿索托轉投大都會 瘋狂洋基迷燒22號條紋球衣洩憤

聯合新聞網／ 綜合報導
索托在洋基身披22號，不過球迷在他確定轉戰大都會後憤而將球衣燒毀。 法新社
索托在洋基身披22號，不過球迷在他確定轉戰大都會後憤而將球衣燒毀。 法新社

今年26歲的強打少年索托（Juan Soto）選擇和大都會隊簽下一紙15年7.65億美元（約248.5億新台幣）的世紀大約，讓不少洋基隊球迷怒火中燒，認為索托不懂忠誠，稱他為「世紀叛徒」。

索托今年繳出打擊率2成88、41轟與109分打點，與賈吉（Aaron Judge）2人合敲99轟，率隊一路殺到世界大賽，但洋基在索托爭奪戰中在總額與平均薪資都不及大都會開出的條件，令索托從布朗克斯轉戰皇后區，基迷並不領情，認為索托不該為了錢而轉投敵營。

還有更激進的球迷怒火中燒，選擇焚燒索托的22號球衣洩憤，標題寫著「已售出」並表示：「我不在乎別人怎麼說，至少我最愛的球員知道甚麼是忠誠。」並貼上了一張賈吉的圖片。

不過還是有球迷不支持這樣不理性的言行，紛紛留言道：「是個正常人都會去錢多的那邊吧」、「索托是因為交易才去洋基的，又不是自己想去，離開很正常」、「你是燒貝德（Harrison Bader）在洋基時期的22號球衣來騙人吧」

洋基 索托

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