MLB／沒搶到索托沒關係！ 藍鳥積極與小葛雷諾談約
藍鳥隊在錯過自由球員超級明星外野手索托（Juan Soto）後，打算繼續與小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）續約。藍鳥隊總經理艾金斯（Ross Atkins）表示，團隊非常希望能將小葛雷諾留在陣中。
根據MLB官網報導，艾金斯表示：「球團對小葛雷諾的追求沒有任何改變，我們非常希望能夠續約他。」隨著索托爭奪戰的落幕，藍鳥將把心力放在小葛雷諾的談約上。因為這位25歲的年輕砲手肯定會想在來年合約結束後投奔自由市場。
艾金斯認為，不論是索托，抑或是小葛雷諾。每個球員都是獨一無二的，「小葛雷諾是個特別的球員，我們希望他盡量和我們在一起。這些年來我們已經向他表示了很多心意，希望我們能一同達成某些目標。我們絕對想看到他繼續披上藍鳥球衣。」
小葛雷諾在今年7月受訪時真情喊話，表示希望留在藍鳥，儘管這位重砲手繳出30支全壘打、103 分打點，但藍鳥仍在美聯東區排名墊底。 藍鳥隊在這個休賽期沒有任何重大補強，陣中守護神羅瑪諾（Jordan Romano）也被費城人簽下。
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