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MLB／搶走索托和霍梅斯還不夠！傳大都會再與洋基爭白襪王牌

聯合新聞網／ 綜合報導
白襪隊王牌左投克羅謝。 美聯社
白襪隊王牌左投克羅謝。 美聯社

大都會隊休賽季搶走洋基隊投手霍梅斯（Clay Holmes）和強打索托（Juan Soto），如今2支紐約豪門又要展開競爭，目標是白襪隊王牌左投克羅謝（Garrett Crochet）。

據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）和薩蒙（Will Sammon）報導，大都會和洋基是最積極追求克羅謝的球隊，紅襪和費城人隊也表達興趣，但落後紐約雙雄，目前尚無球隊接近達成交易。

現年25歲的克羅謝今年才離開牛棚，轉任先發，共先發32場，主投146局狂飆209K，防禦率3.58，每局被上壘率1.07，他的合約還有2年控制權，明年預計薪水只有290萬美元。

大都會休賽季簽下的蒙塔斯（Frankie Montas）和霍梅斯，兩人預計加入先發輪值，與千賀滉大、彼德森（David Peterson）、梅吉爾（Tylor Megill）和布萊克本（Paul Blackburn）共組輪值，這個組合缺乏一名真正的王牌投手。

洋基先發輪值更完整，包含柯爾（Gerrit Cole）、洛登（Carlos Rodon）、希爾（Luis Gil）、施密特（Clarke Schmidt）、柯特斯（Nestor Cortes）和史卓曼（Marcus Stroman），有可能交易掉柯特斯或史卓曼減緩薪資壓力。

Juan Soto 大都會 洋基 白襪

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