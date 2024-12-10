MLB／ 道奇只開6億美元早早出局 大都會搶索托「預算無上限」勝出

自由市場最大咖球員索托（Juan Soto）爭奪戰，最終由大都會隊開出的15年7.65億美元（約新台幣250億）職業運動史上最大合約成功簽下，美媒《The Athletic》曝光搶人大戰內幕，指這幾年成功簽下多位大咖的「宇宙道奇」並沒有參與到最後競價。

根據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，儘管大都會老闆科恩（Steve Cohen）財大氣粗，但去年仍敗給山本由伸強烈想加盟道奇的意願。當時山本還透過經紀人向科恩表示：「夠了」，這才讓大都會死了心。

Breaking: Juan Soto and the New York Mets are in agreement on a 15-year, $765 million contract, sources tell @jeffpassan.



It is the largest deal in professional sports history. pic.twitter.com/JjwUbhEIpn — ESPN (@espn) 2024年12月9日

不過，到今年的索托爭奪戰，科恩如願發揮「鈔能力」，不設定索托的合約金額上限的情況下，成功簽下索托。最後競爭者是洋基隊開出的16年7.6億美元，而道奇最終只能開出6億美元。

此外洋基與大都會在競價的最後階段，索托的經紀人波拉斯（Scott Boras）還向洋基傳達報價被大都會超越的訊息，逼迫洋基再把報價提高，但最終仍不敵大都會老闆科恩「預算無上限」的野心 。