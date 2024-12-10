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MLB／洋基拒給索托家人包廂 大都會老闆原自認是爭奪戰亞軍

聯合新聞網／ 綜合報導
索托。 法新社
索托。 法新社

索托（Juan Soto）昨和大都會隊簽下15年7.65億美元破紀錄合約，紐約郵報記者海曼（Jon Heyman）揭露大都會老闆柯恩（Steve Cohen）一直以為會輸掉爭奪戰，以及大都會與洋基隊合約的關鍵差異。

柯恩接受紐約郵報訪問時表示，他一直認為洋基有明顯優勢，「我當時很理性，擁有賈吉（Aaron Judge）時，要擊敗他們很難。」柯恩相信自己是最有動力的老闆，也認為索托會在紐約兩隊二選一，他上周末曾多次對身旁的人說，感覺自己會是第2名，還開玩笑問是否有「亞軍獎金」。

柯恩直言，「這是充滿情緒起伏的過程，你根本不知道自己所處的位置。」他感謝索托對大都會的信任，「索托會在大都會很開心。」

海曼指出，大都會報價一直小幅領先洋基，但一些細節幫助大都會勝出。包含7500萬美元簽約金、能使合約總值達8.05億美元的條款、完整不可交易條款、無延遲支付及第5年逃脫條款。另外，大都會為索托家人提供球場包廂；但洋基遵循傳統，例如賈吉（Aaorn Judge）和基特（Derek Jeter）都自己買包廂。

柯恩也澄清搶索托不是針對同城的洋基，「洋基是洋基，我尊重他們。這不是關於洋基對大都會；而是爭取一名球員，紐約剛好有容納我們2隊的空間。」

Juan Soto 大都會 洋基

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