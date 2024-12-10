MLB／朗希簡報大戰！水手主打投手養成 教士、遊騎兵展示爭冠實力

「令和怪物」佐佐木朗希入札程序正式起跑，多隊都將他視為今年冬天的頭號目標，已經開始備戰這場簡報大戰。

佐佐木朗希的入札程序已在美國時間12月10日正式提交，期限為明年1月23日下午5點，也成為今天冬季會議上各隊教頭、總管受訪所碰到的熱門話題。教士隊總教練席爾特（Mike Shildt）就對爭取朗希表達高度自信，「我們會傾盡全力讓這件事發生，而且我們對此都感到非常樂觀。」

教士總管普瑞勒。 法國新聞社

教士總管普瑞勒（A.J. Preller）的用詞比較收斂，但依然可見自信，「我們才剛聊到，會全力爭取朗希，向他展示我們的優勢，就我們看來，我們有滿多可以展示的。」他強調，不特定針對佐佐木朗希來說，而是對任何教士想要爭取的自由球員來說，教士是一支季後賽球隊，有好的環境，「我認為所有球員都知道這是一支有能力奪冠的球隊，他們會想成為一分子。」

水手隊總管迪波多 美聯社

水手隊總管迪波多（Jerry Dipoto）表示，已在為可能的碰面機會準備簡報，內容主軸將是球隊完善的投手養成系統，過去幾年農場養出吉伯特（Logan Gilbert）、柯比（George Kirby）、米勒（Bryce Miller）、布萊恩．胡（Bryan Woo）4位年輕先發投手。

迪波多說：「我們在過去幾年已經建構一支真正優秀的球隊，也有完善的環境，我們的先發輪值就算不是聯盟最好、也是排在前段班。」他說如果需要，水手有本錢部屬6人輪值，迎接朗希的到來，「還有很多因素都對我們有利。」

各隊2025年國際自由球員簽約金額度介在514萬6200美元到755萬5500美元之間，水手是8支握有最高額度的球隊之一。迪波多知道這場爭奪戰不好打，「我猜30隊都會想要爭取，只有部分球隊有機會進入第二輪、第三輪洽談。」他強調：「對我們來說，朗希就是現在的優先事項。」

遊騎兵隊棒球事務部門總裁楊恩（Chris Young）說：「我們內部已經做了許多準備，所以現在感覺還不錯，就等看有沒有機會與佐佐木及他的經紀人碰面。」他說遊騎兵兩年前驗證自己具備爭冠實力，核心陣容具備再次衝擊冠軍的本錢，給予想要延攬的選手訊息就是，「我們的目標就是冠軍。」