MLB／「不會像喝醉的水手一樣揮霍」 凱許曼留索托失敗後很務實

MLB自由市場的索托（Juan Soto）爭奪戰落幕，最終索托以15年7.65億美元（約新台幣250億元）轉戰大都會隊，最終競爭者洋基隊總管凱許曼（Brian Cashman）表示，他認為球隊已經盡了最大努力想留住他，甚至已使得預算有些緊繃。留人失敗後也很務實，強調「不會像喝醉的水手」亂撒錢。

洋基隊的最終報價是16年總值7億6000萬美元，平均年薪比索托在大都會獲得的金額少450萬美元。凱許曼對此表示：「報價超出了我們能自在運用的範圍，我們已盡我們所能了。」

索托與大都會簽下職業運動史上最高合約，拒絕了洋基的提案。 美聯社

凱許曼去年12月用5名選手與教士隊交易來獲得索托與葛里沙姆（Trent Grisham）。凱許曼說道：「我並不後悔那筆交易。這帶給球隊很大的影響，只是很遺憾我們在世界大賽中表現不如人意。」而洋基的「索托體驗券」也僅維持1年。

凱許曼透露，索托離開的右外野將由賈吉（Aaron Judge）回歸，新秀「火星人」多明奎茲（Jasson Domínguez）則有望扛起中外野防區。雖然未能簽下索托讓洋基多了筆資金可運用，但凱許曼對當地報紙記者說：「我們不會像喝醉的水手一樣揮霍。」