MLB／洋基失去索托後怎麼辦？ 官網點名多項補強目標

洋基隊休賽季失去強打索托（Juan Soto）後，許多球迷都好奇備案，大聯盟官網記者霍克（Bryan Hoch）也撰文點出洋基的目標。

洋基預計不會和二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）、一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）和左外野手佛度戈（Alex Verdugo）續約。因此外野、一壘和二壘都有補強空間。霍克指出，洋基老闆史坦伯瑞納（Hal Steinbrenner）不願讓團隊薪資突破2.81億美元的奢侈稅門檻，因此目前大約剩7500萬美元薪資空間能補強。

賈吉將回到右外野。 路透

「火星人」多明奎茲可能扛下中外野手。 美聯社

洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）受訪時指出，計畫讓「法官」賈吉（Aaron Judge）回到熟悉的右外野，大物「火星人」多明奎茲（Jasson Dominguez）扛中外野，還有金手套外野手葛里沙姆（Trent Grisham）能替補。

上季效力金鶯隊的44轟重砲桑坦德是洋基外野補強目標。 法新社

洋基自由市場外野手目標包含44轟重砲桑坦德（Anthony Santander）、「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernández）和普洛法（Jurickson Profar）。霍克認為，赫南德茲雖是洋基剋星，但他防守不好，不適合在一支有指定打擊史丹頓（Giancarlo Stanton）的球隊。普洛法已經在洋基雷達上多年，他們非常喜歡普洛法的多面性。

交易目標則是小熊隊左打貝林傑（Cody Bellinger），去年曾有傳聞洋基想簽下他，但索托交易案成功後興趣消失了。貝林傑明年薪水2750萬美元，中外野防守能力優於賈吉，還能守一壘。

華克是性價比較高的選擇。 美聯社

洋基一壘手火力全大聯盟第2差，「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）、高史密特（Paul Goldschmidt）、老將桑塔納（Carlos Santana）和金手套一壘手華克（Christian Walker）是自由市場目標，但阿隆索要價過高，華克是更有性價比選項，他連3年奪下金手套，且打擊都優於聯盟平均。交易人選同樣是貝林傑，他生涯守過343場一壘。

洋基有意交易亞瑞納多，但他有交易否決權。 美聯社

洋基不想留托瑞斯，原三壘手齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.）可能會重回熟悉的二壘。自由市場大咖只剩布萊格曼（Alex Bregman），不過他在洋基球場表現不佳，且與洋基有恩怨。

10屆金手套三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）可能成為交易目標，但他有交易否決權。洋基也有可能直接啟用農場大物內野手德賓（Caleb Durbin）。