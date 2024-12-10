MLB／霍梅斯加盟大都會扛先發若失敗 B計畫是轉任佈局投手
大都會隊在搶到索托前，已成功將本季繳出30次救援成功的洋基隊守護神霍梅斯（Clay Holmes）納入陣中，雙方也正式簽約，總教練門多薩（Carlos Mendoza）分享了打算讓他牛棚轉先發的計畫。
霍梅斯去向尚未明朗時，就傳出競爭者們有意讓他轉任先發，因為他有四縫線速球與伸卡球2種速球搭配，變化球部分也有滑球與橫掃球作為武器，且具有練出變速球的資質，而大都會也證實了此一規劃。
門多薩表示，球隊讓霍姆斯轉先發，會盡可能地發揮他的投球才能，並表示：「大家都知道右打者對霍梅斯的伸卡球與滑球無法發揮，面對左打時，他的變速球、四縫線、卡特球等都可以派上用場。」
此外若轉任先發計畫行不通也會有「Plan B」，他將回到牛棚擔任大都會當家終結者狄亞茲（Edwin Diaz）上場前的佈局投手。門多薩也稱讚霍姆斯是個很有職業精神且可靠的人，在紐約打過球的霍梅斯也了解在大城市打球的生態。
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