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MLB／道奇恐留不住大谷「西語老師」美媒曝合約談判陷僵局

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平(左)、「西語老師」赫南德茲(右)。 路透
大谷翔平(左)、「西語老師」赫南德茲(右)。 路透

道奇隊今年奪下隊史第8冠，休賽季仍積極補強戰力，不過據《ESPN》記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）消息，道奇和「西語老師」外野手赫南德茲（Teoscar Hernandez）續約談判陷入僵局。

道奇昨天以1年1700萬美元簽下外野手康佛托（Michael Conforto）。康佛托上季效力巨人隊，繳出20轟和66分打點，打擊率0.237，整體攻擊指數（OPS）0.759。

岡薩雷茲發文提到，消息人士指出，道奇過去數周一直在和赫南德茲談判，但雙方無法縮小分歧。如果道奇沒留住赫南德茲，洋基和紅襪隊將積極追求他。

赫南德茲今年1月以1年2350萬美元短約加入道奇，出賽154場，寫下33轟和99分打點、打擊率0.272和OPS值0.840的優異成績。季後賽也敲出3轟和12分打點，是道奇打線主力成員，由於他和大谷翔平感情很好，被球迷稱為大谷的「西語老師」。

道奇休賽季以5年1.82億美元大合約簽下塞揚左投史奈爾（Blake Snell），也留下韓裔金手套工具人艾德曼（Tommy Edman）和牛棚老將崔南（Blake Treinen）。如今簽下康佛托，被視為替赫南德茲離隊買保險。

大谷翔平 道奇

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