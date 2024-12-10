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MLB／紅襪搶索托出價7億美元已盡力 柯拉：還有計畫A1到A4

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
爭奪索托失敗後，紅襪教頭柯拉發表看法。 美聯社
爭奪索托失敗後，紅襪教頭柯拉發表看法。 美聯社

今年冬天自由市場最大魚索托（Juan Soto）決定前進大都會隊，競爭失利的紅襪隊，顯然已有心理準備，總管布雷斯洛（Craig Breslow）表示，「我認為我們已經盡力了，只是最終沒有成功。」團隊接下來要火速尋找其他補強方案，總教練柯拉（Alex Cora）說團隊沒有計畫B，「我們有的是計畫A、計畫A1、A2、A3、A4。」

據傳紅襪最終開給索托的價碼為15年7億美元，不敵大都會15年7.65億美元，昨天消息出來時，柯拉正與球團總裁甘乃迪（Sam Kennedy）、助理總管羅梅洛（Eddie Romero）在外面用餐，一時之間他們全都在看手機，知道了紅襪競爭失敗的消息。

柯拉今天在冬季會議上受訪，避免使用「計畫B」的字眼，他說紅襪有各種「計畫A」，「我們一直在談分區冠軍、進入季後賽，想要達到目標有很多方法，我們都會去嘗試，希望最終可以執行成功。」

布雷斯洛表示，希望球隊在季外的補強是否成功，不會取決於一個決定，團隊在競爭索托上已經盡了全力，接下來就是要重新擬定方案後繼續前進。

大都會 紅襪 索托

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