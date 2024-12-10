MLB／該沈默時沈默 道奇教頭拒談佐佐木朗希：我不能說

道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）今天在冬季會議上受訪，話題相當多元，唯獨聊到「令和怪物」佐佐木朗希時選擇沈默，「這個我不能說。」媒體想起去年冬天他因多嘴讓道奇球團傷透腦筋，一度擔心可能影響爭取大谷翔平的插曲。

佐佐木朗希的入札程序已在美國時間12月10日正式開跑，期限為明年1月23日下午5點，也成為今天冬季會議上各隊教頭、總管受訪所碰到的熱門話題。

羅伯茲也被問到此事，但選擇低調回應：「我不能談論這件事，我有聽說他申請入札了，他是位很有天賦的投手。」下一秒陷入沈默。

有趣的是，媒體也向他問到左投史奈爾（Blake Snell），羅伯茲先是回答：「我不知道我能說到什麼程度。」媒體提醒他這筆簽約已經正式公布，羅伯茲才笑笑回應：「那我可以聊喔！」

羅伯茲敏感的原因在於去年冬天的「大谷爭奪戰」，當時大谷經紀公司下達禁止洩密令，要求各隊不准向媒體洩露談約內容，羅伯茲卻在受訪時證實雙方確實在球場碰過面、相談甚歡，讓道奇團隊捏把冷汗，公關人員趕到他的身邊盯場，當時道奇總管高姆斯（Brandon Gomes）對於自家教頭的誠實，也顯得相當不解。