MLB／「不想少了打者翔平」 教頭思索如何安排「投手大谷」復健賽

大谷翔平今年「單刀」打出史詩賽季，還有另外一刀蠢蠢欲動中，但啟動時機是在何時？道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天回應大谷是否可能在明年3月東京開幕戰重拾「二刀流」，他說：「不太可能。」

大谷今年留下史無前例的54轟59盜賽季，顯示專職打者的他有多恐怖，投手身分則因去年9月的右手肘TJ韌帶置換手術一直處於復健模式中，今年球季後再因左肩傷勢動刀，「投手大谷」、「打者翔平」備戰明年球季的進度備受關注。

羅伯茲今天在冬季會議上受訪，明確表示大谷不太可能（unlikely）在明年3月18、19日的東京開幕賽投球，但將以打者身分出賽。

對於「投手大谷」的回歸時程，羅伯茲坦言這題相當棘手，因為球隊不會希望在他作為投手準備復出的這段時間缺少一位打者，若他去投小聯盟復健賽，意味同時間「打者翔平」會在大聯盟缺席，問題在於有沒有辦法透過其他方式讓他的投球提升到大聯盟強度，「我們必須對此保持靈活。」