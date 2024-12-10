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MLB／大谷在東京開幕戰重拾二刀流？ 道奇教頭：可能性不高

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷今年完全封印投球技能，何時重返投手丘仍尚未有定案。 法新社
大谷今年完全封印投球技能，何時重返投手丘仍尚未有定案。 法新社

關乎下一季球員規劃、動向以及球隊發展的美國職棒冬季會議於10日在德州達拉斯舉行，會議將持續4天，而道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）在受訪時則直言，要讓大谷翔平在明年的海外開幕戰登板投球可能性不高。

羅伯茲在12月上旬造訪日本時提到，球隊的規劃是希望能讓大谷健康地投到季後賽期間，因此回推來看，要讓大谷在3月就登板確實不太容易。不過他也透露，大谷在開幕系列賽會專注於打擊，並直言：「日本的球迷可能會感到失望了，大谷可能不會登板投球。」

道奇總教練羅伯茲直言，球迷可能要失望了，因為大谷可能不會再開幕戰登板投球。 美聯社
道奇總教練羅伯茲直言，球迷可能要失望了，因為大谷可能不會再開幕戰登板投球。 美聯社

而道奇隊營運總裁弗里曼（Andrew Friedman）則表示，大谷已於12月初開始恢復傳接球訓練，但尚未進行揮棒練習，將一步步重拾二刀流身手。

不過大谷本人則是展現強烈的渴望，在奪得美聯MVP後受訪說道：「我的目標當然是希望能從開幕戰開始就進行投打，希望能以更強的表現站上投手丘。不過由於恢復的進度不太理想，因此還不太確定需要多少時間。」

道奇預計於2025年3月18日和19日在東京巨蛋對戰小熊隊，進行海外開幕戰。大谷也表示自己對於以打者身分上場充滿信心。

大谷翔平 羅伯茲 道奇

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