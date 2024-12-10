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MLB／道奇教頭日本之旅見到OH桑、栗山 大谷翔平：還有很多我

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
羅伯茲(右)與大谷(左)。 歐新社
羅伯茲(右)與大谷(左)。 歐新社

道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）月初訪日，近日才剛回到美國，今天在冬季會議上接受媒體聯訪，聊到在日本見聞，其中包括與「世界全壘打王」王貞治碰面，羅伯茲說以前一直覺得「OH桑」像是虛構人物一樣，「直到見到本人，我才相信他真的存在。」

羅伯茲出生於日本沖繩，但這回是他近20年來第一次造訪日本，行前還有告訴大谷翔平這件事。羅伯茲透露，大谷傳了訊息給自己，調皮說：「那你準備好要到處看到我的照片吧。」真的去了一趟後，羅伯茲認證：「翔平說的是對的」。

羅伯茲剛結束日本行，。 美聯社
羅伯茲剛結束日本行，。 美聯社

羅伯茲這趟去了東京、沖繩等地，還出席一場廣告製作會記者會，與王貞治見到面，他分享自己與王貞治對話內容，「我告訴他，在我的想像裡，你就像是個虛構人物一樣，真的見到本人之前，我從不相信王貞治是真實存在的人物。」

羅伯茲也碰到大谷在火腿的恩師栗山英樹，兩人留下合照，羅伯茲還把這張照片傳給大谷，留言給他：「我聽了很多你的趣事喔！」

日本 沖繩

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