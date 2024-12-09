MLB／續留「西語老師」尚未確定！道奇1年5.5億台幣先簽20轟外野

雖然道奇還沒有跟大谷翔平的「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）達成續約協議，但先行一步挖來效力舊金山巨人的外野手康佛托（Michael Conforto），預計雙方將簽下1年1700萬美元（約新台幣5.5億元）的合約。

現年31歲的康佛托近兩年都效力舊金山巨人，今年出賽130場繳出20轟、66分打點，打擊率2成37的表現，整體攻擊指數（OPS）為0.759。康佛托曾在大都會時期入選過明星賽，生涯累積167轟。

康佛托目前將和艾德曼（Tommy Edman）、奧特曼（James Outman）、帕赫斯（Andy Pages）和泰勒（Chris Taylor）組成道奇的主要外野輪替，至於貝茲（Mookie Betts）預計會重返內野防線。

另一方面，根據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）透露，由於康佛托是左打，因此道奇在簽下他之後，仍不會放棄要續留右打的赫南德茲，繼續擴充外野陣容。