MLB／兩年7.2億元台幣！道奇續留36歲崔南 鞏固牛棚戰力

今年奪下世界大賽冠軍的洛杉磯道奇，為了追求衛冕霸業，正積極將核心陣容全面留住。

根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）及多家美媒報導，36歲的後援強投崔南（Blake Treinen）已與道奇達成共識，雙方將以2年2200萬美元（約新台幣7.2億元）的合約繼續合作。

這是近年來少見在投手年逾37歲後仍能取得如此高額合約的案例，自2010年洋基簽下傳奇終結者李維拉（Mariano Rivera）後，如此條件的牛棚合約並不多見。

崔南近4個球季皆在道奇陣中，是球隊牛棚不可或缺的中流砥柱。儘管他在2022年曾動右肩唇手術，2023年整季幾乎報銷，但今年5月才重返大聯盟的他迅速找回手感。

本季崔南出賽50場全為後援，繳出7勝3敗、防禦率1.93的優異成績，並有16次中繼成功與1次救援成功。在46.2局的投球中，送出56次三振、被打擊率僅1成94，每局被上壘率（WHIP）僅0.94。

協助球隊進入季後賽之後，崔南更成為道奇的「守護神」。他在9場出賽中拿下2勝，防禦率2.19，並繳出3次救援成功與2次中繼成功的亮眼成績。尤其在世界大賽第5戰面對洋基，崔南後援2.1局化解危機無失分，出色表現讓球迷直呼「崔南我大哥」，最終幫助道奇斬獲隊史第8座世界大賽冠軍。

崔南生涯走過多支球隊。2011年選秀後，他在2013年三方交易中自運動家轉至國民隊，起初並不受矚目，但逐漸在國民隊的牛棚站穩腳步。2017年上半季狀態不佳後，運動家總管比恩（Billy Beane）把握機會，以一筆含有杜利特（Sean Doolittle）、麥德森（Ryan Madson）的交易重新迎回崔南，並從此點燃他的生涯轉捩點。

2018年，崔南在運動家締造0.78防禦率的驚人紀錄，是大聯盟史上在單季投滿80局以上的最低防禦率紀錄保持人。儘管2019年表現下滑，加上運動家憂心他不斷攀升的薪資，最終予以崔南不續約處分（Non-tender）。此後崔南以1年1000萬美元加入道奇，在這裡他重新找回身手，並且在2021年成為國聯中繼王。

雖然崔南曾在2022與2023年間深受肩傷所苦，導致兩年只投出5局的成績，但道奇對他的信任不曾動搖。2024年球季他以100萬美元回歸，並在今年完整康復及優異演出後，道奇決定以2年2200萬美元將他留住，鞏固強力牛棚。

崔南接下來將與菲利普斯（Evan Phillips）、寇佩克（Michael Kopech）等核心牛棚攜手，繼續捍衛球隊的最後防線。