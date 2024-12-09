MLB／年齡優勢與驚人打擊實力 索托合約加激勵可能破8億美元

職業運動史上最大合約即將出現，消息人士透露，超級巨星索托（Juan Soto）同意與紐約大都會簽下一份為期15年價值7.65億美元（約新台幣250億元）的巨約。

消息人士表示這項合約無延遲給付，計入激勵獎金等浮動條款後，總值可達8億美元以上。

索托11月19日拒絕紐約洋基提供為期一年、價值2105萬美元的合格報價。

本世紀最受棒球市場追逐的2名自由球員是「A-ROD」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）與大谷翔平，前者在2000年的市場上是25歲的頂尖游擊手，後者是去年冬天屢破紀錄的二刀流。

儘管索托是低於均值的左右外野手，但他是進入這份殊榮名單的第3人，主要是因為球團認為以索托現在26歲的年紀，他的打擊能力非常有價值。

2024年是索托表現最好賽季之一。他為洋基打出職涯最高的41支全壘打與128分，打擊率（AVG）0.288，整體攻擊指數（OPS）0.419，長打率（SLG）0.569。上壘率在大聯盟排名第2，僅落後隊友賈吉（Aaron Judge）；他在長打排名第4，整體攻擊指數排名第3，加權得分創造值（wRC+）也排第3。

索托今年10月25日世界大賽第一戰當天滿26歲，不過他已4次入選全明星、4次獲銀棒獎、1次打擊王、1次全壘打大賽冠軍，還有1次世界大賽冠軍。

索托自2018年於華盛頓國民首次亮相以來，生涯上壘率0.421位居聯盟第1，整體攻擊指數0.953與加權得分創造值158排名第4，總共201支全壘打也排第9。

索托在世界大賽以16打數5安打結束2024年賽季，在5場對戰洛杉磯道奇的比賽中，他擊出1支全壘打，獲得7次保送。

洋基去年12月將5名球員送往聖地牙哥教士換回索托與外野手葛利桑（Trent Grisham），然後再支付他3100萬美元的薪資。不過自始至終，這筆交易對洋基而言非常划算。