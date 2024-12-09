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MLB／大谷翔平與真美子赴湖人主場觀戰 收穫2件特製球衣

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平與妻子真美子一起前往湖人隊主場觀戰。圖／取自湖人隊官方X
大谷翔平與妻子真美子一起前往湖人隊主場觀戰。圖／取自湖人隊官方X

NBA洛杉磯湖人隊主場今天迎接貴客到，道奇隊日籍球星大谷翔平帶著妻子真美子一起觀戰，湖人球團為兩人送上特製球衣，大谷翔平收到的當然是17號球衣，真美子則是她在選手時期使用的12號球衣。

湖人官方X分享大谷夫妻到訪的照片，寫著「SHO-TIME」，附上紫色與紅色的兩顆愛心。

轉播鏡頭也捕捉到兩人在場邊的畫面，大谷穿著藍色西裝外套搭配黑色T恤，真美子則是棕色毛衣、綁起馬尾的造型又美又有氣質，大谷嘴上說個不停，真美子則是邊喝水、邊點頭。

大谷翔平昔日造訪湖人主場，還跟當時效力巫師的八村壘合影。 路透社
大谷翔平昔日造訪湖人主場，還跟當時效力巫師的八村壘合影。 路透社

大谷過去就曾造訪湖人主場，當時身邊人是前翻譯水原一平，今天首度帶著太太一起觀戰。

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