MLB／大谷翔平與真美子赴湖人主場觀戰 收穫2件特製球衣
NBA洛杉磯湖人隊主場今天迎接貴客到，道奇隊日籍球星大谷翔平帶著妻子真美子一起觀戰，湖人球團為兩人送上特製球衣，大谷翔平收到的當然是17號球衣，真美子則是她在選手時期使用的12號球衣。
湖人官方X分享大谷夫妻到訪的照片，寫著「SHO-TIME」，附上紫色與紅色的兩顆愛心。
轉播鏡頭也捕捉到兩人在場邊的畫面，大谷穿著藍色西裝外套搭配黑色T恤，真美子則是棕色毛衣、綁起馬尾的造型又美又有氣質，大谷嘴上說個不停，真美子則是邊喝水、邊點頭。
大谷過去就曾造訪湖人主場，當時身邊人是前翻譯水原一平，今天首度帶著太太一起觀戰。
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