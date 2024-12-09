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MLB／紅襪B計畫鎖定大谷西語老師 美媒加碼爆料「他是柯拉粉」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
紅襪隊傳出補強B計畫鎖定大谷翔平的西語老師赫南德茲。 美聯社
紅襪隊傳出補強B計畫鎖定大谷翔平的西語老師赫南德茲。 美聯社

自由市場上最大咖球星索托（Juan Soto）動向待定，牽動今年道奇奪冠班底之一、大谷翔平的西語老師赫南德茲（Teoscar Hernández）可能去向，紅襪隊就是將他視為B計畫的球隊之一，隨隊記者更爆料赫南德茲本身是「柯拉粉」。

「波士頓環球報」記者亞伯拉罕（Pete Abraham）在X上爆料，有小部分消息來源指出，赫南德茲曾和身旁的人提過，他傾向續留道奇，但他也一直都對在芬威球場打球抱持興趣，而且還是紅襪教頭柯拉（Alex Cora）的粉絲。

大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）指出，紅襪是競逐索托的5支球隊之一，但心中也已有備案，一旦索托做出決定，最終未選擇紅襪，就會馬上將目標轉向赫南德茲。

赫南德茲去年冬天就曾進入紅襪視線中，而赫南德茲也曾在後續的訪問中提到，紅襪是他最喜歡的球隊之一，他也想在芬威打球，但收到一份兩年2800萬美元報價讓他不甚滿意，他要求加碼第3年合約，但紅襪回應說要等等，因為他們還有其他異動要進行，「但我不能等，我必須做出對我、我的生涯、我的家人最好的決定。」最終他以一年2350萬美元加盟道奇。

紅襪 索托 赫南德茲

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