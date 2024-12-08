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MLB／超越大谷合約來了！傳大都會開價15年7.3億美元搶索托寫史上紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
傳出大會都開出15年7.3億美元，要搶強力打者索托。 美聯社
傳出大會都開出15年7.3億美元，要搶強力打者索托。 美聯社

去年底道奇以10年7億美元(約台幣227億)簽下「二刀流」好手大谷翔平，創MLB史上合約總值最高紀錄，如今紀錄保持一年時間，恐怕要被打破了，由於多支球隊競爭自由市場大咖26歲強力打者索托(Juan Soto)下，根據大聯盟記者羅德里奎茲（Mike Rodriguez）爆料，傳出大都會使出殺手鐧，開出15年7.3億元的價碼搶人，究竟獎落誰家，近日就可分曉。

上季效命洋基的索托，交出41支全壘打、109分打點、2成88打擊率表現，由於年輕有潛力，洋基有意留人外，包括大都會、藍鳥、紅襪等隊均有興趣，記者羅德里奎茲於今天在個人X上爆料，大都會開出7.3億美元的價碼。

這個價碼目前是市場上最高報價，雖以15年合約計算平均年薪不如大谷，但合約總價打破MLB史上紀錄，且15年合約也將是前所未有，屆時合約期滿，索托將是41歲。

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