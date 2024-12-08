MLB／「令和怪物」爭奪戰倒數 佐佐木加盟道奇並非已成定局

日本職棒強投佐佐木朗希挑戰大聯盟，「令和怪物」爭奪戰即將開始，根據大聯盟官網報導，年度冬季會議下周在德州達拉斯進行時，他將透過老東家羅德隊正式申請入札，接下來45天內可和各隊協商加盟條件、達成協議。

但這位23歲好手將會等到明年1月15日、新的國際自由球員簽約期展開，各隊擁有更多簽約金額度後，再決定旅美新東家，推算簽約金至少750萬美元。

佐佐木在羅德隊一軍4個球季，合計64場先發投出29勝15敗、防禦率2.10，本季首次達到10勝紀錄，年薪8千萬日圓；由於他還未滿25歲，受限於國際自由球員相關規定，無法簽下大聯盟合約。

大聯盟官網指出，道奇隊全球品牌強大，對佐佐木來說，擁有和大谷翔平、山本由伸同隊合作的機會，可能很有吸引力，這3人也在去年世界棒球經典賽並肩作戰，帶領國家隊奪下冠軍；但佐佐木前往道奇並非已成定局，一旦正式啟動入札，將有很多令人感興趣的選擇。