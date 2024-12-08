MiLB／鄧愷威延續旅美生涯 與巨人簽小聯盟合約力拚春訓出線

26歲台灣投手鄧愷威確定回歸舊金山巨人隊陣營，球團與他簽下小聯盟合約，旅美生涯將邁入第8年，而他也可望獲得大聯盟春訓邀約，再次挑戰大聯盟。

鄧愷威在2017年以50萬美元簽約金加盟雙城隊，因交易轉戰巨人，今年3月31日首度升上大聯盟，成為史上第17位站上大聯盟的台灣選手，全季共在大聯盟出賽4場、11局，被敲15支安打、失12分，防禦率9.82。

巨人上個月因配合規則五選秀整理40人名單，而將鄧愷威移出，並放進不續約名單；今天美國媒體報導巨人與他簽下小聯盟合約，官網資料則顯示11月29日已經完成簽約，並分發到3A沙加緬度河貓隊（Sacramento River Cats）。

鄧愷威成棒階級曾於2019年亞錦賽、2023年經典賽以旅美選手身分助陣中華隊，新球季續留巨人陣營，力拚再次站上大聯盟舞台。