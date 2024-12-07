MLB／見證大谷50轟50盜紀錄夜 主播：棒球之神派他毀掉比賽

道奇隊日本球星大谷翔平在今年9月20日對馬林魚隊時，單場6打數6安打，包含3轟，還跑出2次盜壘，達成史無前例「50轟50盜」。當天轉播單位主播戴維斯（Joe Davis）近日在節目上，回憶當天見證歷史的心境。

大谷翔平賽前累積48轟49盜，戴維斯透露，當天比賽結束後自己就要去紐奧良轉播NFL（美式足球），「如果他那天沒達成紀錄，我就無法參與這個壯舉，單場2轟1盜壘的機率太低了，我當時是抱著遺憾的想法進球場。」

戴維斯沒期待大谷該場就創紀錄，他坦言有想像過對自己有利的夢幻劇本，「那天我心想最好他什麼都沒打，等到周末對洛磯隊比賽被敬遠後，下周一面對教士隊再完成紀錄，這樣我才能轉播到，但大家都知道那天後來發生什麼事。」

大谷翔平繳出6支6、3轟、10分打點和2次盜壘的鬼神表現，達成單季「50轟50盜」。戴維斯指出，不管是幾月幾日大谷完成「50轟50盜」都會是令人讚嘆的一天，但大谷將那天變成前所未見的經典之戰。戴維斯說，「我無法確定他到底是不是人類，我甚至認為，他是棒球之神派來毀掉比賽的。」