MLB／日本海外開幕戰少鈴木誠也？傳小熊想交易他或貝林傑

小熊隊外野人才充足，根據《紐約郵報》資深記者薛曼（Joel Sherman）報導，小熊決定交易前國聯MVP貝林傑（Cody Bellinger）或日本強打鈴木誠也其中一人。

貝林傑。 美聯社

現年29歲的貝林傑去年與小熊簽下3年8000萬美元合約，2024和25年有逃脫條款。貝林傑能守外野和一壘，本季出賽130場，累積18轟78分打點，打擊率0.266，整體攻擊指數（OPS）0.751。他今年季後選擇留在小熊，明年年薪2750萬美元。

先前有消息指出，洋基、水手和太空人隊都對貝林傑感興趣，但可能要等到索托（Juan Soto）決定下家後，才會進行交易。小熊不願承擔貝林傑薪水，但又想獲得不錯回報，可能使交易討論陷入僵局。

小熊明年要和道奇隊到日本東京巨蛋進行海外開幕戰，如今卻傳出鈴木誠也可能被交易。他合約還剩2年3800萬，今年累積21轟、73分打點和16盜，打擊率0.283，OPS值0.848，堪稱生涯年。不過鈴木誠也有完整不可交易條款，小熊發動交易需要他同意。