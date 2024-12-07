快訊

瓊瑤11日陽明山「花葬」開放粉絲悼念！家屬只叮嚀這件事

MLB／見證大谷50轟50盜紀錄夜 主播：棒球之神派他毀掉比賽

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／日本海外開幕戰少鈴木誠也？傳小熊想交易他或貝林傑

聯合新聞網／ 綜合報導
鈴木誠也。 美聯社
鈴木誠也。 美聯社

小熊隊外野人才充足，根據《紐約郵報》資深記者薛曼（Joel Sherman）報導，小熊決定交易前國聯MVP貝林傑（Cody Bellinger）或日本強打鈴木誠也其中一人。

貝林傑。 美聯社
貝林傑。 美聯社

現年29歲的貝林傑去年與小熊簽下3年8000萬美元合約，2024和25年有逃脫條款。貝林傑能守外野和一壘，本季出賽130場，累積18轟78分打點，打擊率0.266，整體攻擊指數（OPS）0.751。他今年季後選擇留在小熊，明年年薪2750萬美元。

先前有消息指出，洋基、水手和太空人隊都對貝林傑感興趣，但可能要等到索托（Juan Soto）決定下家後，才會進行交易。小熊不願承擔貝林傑薪水，但又想獲得不錯回報，可能使交易討論陷入僵局。

小熊明年要和道奇隊到日本東京巨蛋進行海外開幕戰，如今卻傳出鈴木誠也可能被交易。他合約還剩2年3800萬，今年累積21轟、73分打點和16盜，打擊率0.283，OPS值0.848，堪稱生涯年。不過鈴木誠也有完整不可交易條款，小熊發動交易需要他同意。

小熊 貝林傑 鈴木誠也

相關新聞

MLB／日本海外開幕戰少鈴木誠也？傳小熊想交易他或貝林傑

小熊隊外野人才充足，根據《紐約郵報》資深記者薛曼（Joel Sherman）報導，小熊決定交易前國聯MVP貝林傑（Cody Bellinger）或日本強打鈴木誠也其中一人。 現年29歲的貝林傑去

MLB／見證大谷50轟50盜紀錄夜 主播：棒球之神派他毀掉比賽

道奇隊日本球星大谷翔平在今年9月20日對馬林魚隊時，單場6打數6安打，包含3轟，還跑出2次盜壘，達成史無前例「50轟50盜」。當天轉播單位主播戴維斯（Joe Davis）近日在節目上，回憶當天見證歷史

MLB／合約年動TJ手術無緣大合約 塞揚強投畢伯重返守護者

守護者隊塞揚強投畢伯（Shane Bieber）在合約年因右手肘不適接受TJ手肘韌帶置換手術，據大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）報導，畢伯與守護者簽下2年2600萬美元合約。

MLB／大都會開3年約挖角洋基牛棚霍梅斯 新賽季計劃轉先發

紐約兩大豪門大都會和洋基隊休賽季競爭自由市場最大咖索托（Juan Soto），開獎前大都會先成功挖角洋基牛棚大將霍梅斯（Clay Holmes）。 據大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsa

MLB／咬爛實況野球君後 大谷愛犬Decoy再收「乾爹」禮物有亮點

大谷翔平曬出愛犬Decoy的新玩具，是來自電玩遊戲公司KONAMI的一隻狗狗玩偶，Decoy咬著玩、躺著睡，寵物碗也有巧...

MLB／除了索托還要塞揚王牌 美媒曝洋基成伯恩斯主力競爭者

洋基為求繼續衝擊世界大賽，除了積極留住天才強打索托（Juan Soto）外，也在各方面尋求大補強。根據《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）報導，今年休賽季成為自由球員的金鶯王牌伯恩斯（Corb

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。